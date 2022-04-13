На Сході відносне "затишшя": під час єдиної атаки ЗСУ ліквідували 10 росіян

Російські окупанти протягом 13-го квітня здійснили тільки одну спробу прориву на Сході України. Збройні Сили України знищили десятьох окупантів.

Окупанти гатять з важкої артилерії

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило про ситуацію у районі своєї відповідальності. Українські захисники заявили, що окупанти здійснили одну атаку.

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В угрупованні повідомили, що російські військові продовжують завдавати ракетні та авіаційні удари. Ворог веде обстріли з важкої артилерії.

Українським захисникам вдалося знищити:

10 російських окупантів;

БМП – 1;

МТЛБ (плавучий бронетранспортер) – 1;

ЗУ-23-2 (зенітна установка) – 1.

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