На Сході ЗСУ знищили 90 росіян, ворожий літак і 4 танки

7 квітня 2022 , 22:19
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Джерело:

Оперативно-тактичне командування Схід

Українські військові продовжують нищити ворожу техніку та окупантів. Сьогодні, 7 квітня, ЗСУ лише на Сході знищили 90 окупантів, один літак та 4 танки

Таким чином станом 7 квітня на Сході окупанти втратили майже 100 військових та понад 20 одиниць техніки. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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Втрати ворога на Сході за сьогодні

  • Близько 90 осіб особового складу;
  • 4 танки;
  • 5 бойових машин піхоти;
  • 9 одиниць автомобільного транспорту;
  • 1 літак;
  • 3 безпілотники.

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Автор: Іван Магуряк