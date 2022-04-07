На Сході ЗСУ знищили 90 росіян, ворожий літак і 4 танки
7 квітня 2022 , 22:19Читать новость на русском
Українські військові продовжують нищити ворожу техніку та окупантів. Сьогодні, 7 квітня, ЗСУ лише на Сході знищили 90 окупантів, один літак та 4 танки
Таким чином станом 7 квітня на Сході окупанти втратили майже 100 військових та понад 20 одиниць техніки. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
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Втрати ворога на Сході за сьогодні
- Близько 90 осіб особового складу;
- 4 танки;
- 5 бойових машин піхоти;
- 9 одиниць автомобільного транспорту;
- 1 літак;
- 3 безпілотники.
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