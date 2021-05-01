Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі: онлайн-трансляція

В Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього 1 травня сходить Благодатний вогонь. Винесення Благодатного вогню з Гробу Господнього символізує вихід з Гробу "Світу істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.
Джерело:24 канал
На жаль, через пандемію коронавірусу доступ до Храму Воскресіння Христового для паломників обмежили.
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Запалення Благодатного вогню відбувається традиційно у суботу перед Великоднем. Після цього вогонь доставлять в храми по усьому світу.
Чи отримає Україна благодатний вогонь
Раніше предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що Україна не замовлятиме чартерний літак, який би доставив Благодатний вогонь. Однак і наша країна отримає Святе світло.
Епіфаній пояснив, що цього року ті авіакомпанії, які будуть звершувати перельоти в цей час, пообіцяли цьогоріч доставити в Україну Благодатний вогонь. За словами очільника ПЦУ, це можуть бути навіть технічні рейси.
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