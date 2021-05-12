У Таджикистані зафіксували масштабне сходження селевих потоків: є загиблі

У Таджикистані вирує стихійне лихо. Там 11 травня сильні зливи спричинили сходження селевих потоків. Загинуло вже 9 людей. Матеріальних збитків зазнали щонайменше 15 районів країни.

Деякі жителі звинувачують у всьому владу. Вони вважають, що до події належно не підготувались.

Важливо Сходження лавин в Альпах: кількість жертв трагедії зросла до 7

Відомо про те, що в районі Шамсіддін Шохін загинули 3 члени сім'ї. Їхні імена наразі не розголосили, однак відомо, що жертви були такого віку:

39 років;

29 років;

10 років.

В місті Кулябі загинуло 3 людини. Вони також перебували в заблокованому автомобілі, який згодом зніс потік.

Також загинув 34-річний водій вантажного автомобіля. Восьмою жертвою став 26-річний житель Гиссара. Він був пастухом. Про дев'яту жертву наразі нічого невідомо.