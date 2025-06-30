На обід давали 30 секунд, – льотчик про те, як годували у російському полоні

Українські полонені військові ділилися їжею з пораненими побратимами, хоча самі не доїдали. Наглядачі ставили перед ними гарячу їжу, але не давали часу на її прийом.

Про це розповів в ефірі 24 Каналу льотчик армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Олексій Чиж, який після падіння гелікоптера у 2022 році пробув у російському полоні до квітня 2025-го. Він пригадав, що ставлення до полонених і харчування в різних місцях було різним, але всюди – неналежним.

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Побратими приносили їжу пораненим

Після авіатрощі спочатку він потрапив до районної лікарні в місті Рильськ, а потім – до табору для військовополонених.

Там полонені приносили нам їжу, тому що ми були лежачими, ми були в медичній палаті. Але полонені – вони не доїдали. Їм давали на харчування від 30 секунд до 2-х хвилин. Ви розумієте, що якщо це обід і дають 30 секунд – це і перше, і друге, і все гаряче. Не можна, щоб якась крихта падала на "святу руську землю", як вони це казали,

– сказав Олексій Чиж.

Він додав, що попри це, вони приносили їжу пораненим, а ті, своєю чергою, ділилися нею з тими, хто був дуже голодним. Військовий зазначив, що в СІЗО вони їли так звану "баланду" – як її називають на тюремному жаргоні. Це були очистки від картоплі та перемішана риба, схожа на ту, яку дають котам.

До слова, за понад три роки повномасштабної війни Україна провела 65 обмінів, звільнивши майже 6000 полонених.