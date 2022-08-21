Шольц, Байден, Макрон і Джонсон у телефонній розмові обговорили кризу навколо ЗАЕС

Ситуацію на Запорізькій АЕС обговорили лідери США, Німеччини, Британії та Франції. Світові лідери зробили це в телефонній розмові.

Олаф Шольц, Джозеф Байден, Емануель Макрон і Боріс Джонсон зідзвонилися 21 серпня. Також вони обговорили підтримку України в захисті від російської агресії.

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Україну підтримуватимуть у довгостроковій перспективі

Reuters повідомляє, що глави чотирьох держав наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об'єктів. Також вони вважають хорошим сигналом останні обговорення з метою уможливити місію Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.

Чотири глави урядів погодилися, що підтримка України у захисті від російської агресії триватиме в довгостроковій перспективі,

– зазначили на сайті канцлера Німеччини.

Проте темою розмови була не лише Україна. Також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зокрема переговори щодо ядерної угоди з Іраном та його поведінку в регіоні. Слід зауважити, що Іран також працює проти України. Вже відомо, що російські військові вже почали навчання з управління іранськими ударними безпілотниками.

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