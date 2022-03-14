Шольц та Ердоган обговорять війну Росії проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідує Туреччину, аби провести перемовини з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч відбудеться вже 14 березня.

Про це повідомили в Офісі президента Туреччини. І Анкара, і Берлін намагаються зробити все задля припинення вогню.

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Це перший візит Шольца до Туреччини на посаді канцлера

Це перший офіційний візит Шольца до Туреччини відтоді, як він став канцлером у грудні 2021 року.

Очікується, що, окрім двосторонніх зв'язків, відбудеться обмін думками з інших регіональних і міжнародних питань, насамперед щодо питання України та Туреччини – ЄС,

– мовиться у повідомленні адміністрації Ердогана.

Раніше Туреччина вже не раз заявляла про свою готовність бути посередником між Україною та Росією. Передусім Анкара наголошувала на необхідності створення гуманітарних коридорів.

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