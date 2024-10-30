Інакше йому взагалі дзвонити не треба: що Шольц мав би сказати Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий провести переговори з Владіміром Путіним про "справедливий мир" в Україні. Водночас російський президент при першій нагоді говорить про те, що не піде на компроміс й анексує усі окуповані території України.

Чи мають який сенс розмови з диктатором та про що з ним взагалі можна говорити, сказав 24 Каналу російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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Або так, або краще ніяк

Російський опозиціонер вважає, що з Путіним можна говорити лише про одне – жорстко попередити його й пригрозити. Проте якщо Олаф Шольц зараз зателефонує очільнику Кремля і буде ввічливо розмовляти, то це буде поразка.

Я хотів би поставити Шольцу одне питання – посередництво у якому процесі він хотів би отримати від Путіна, який процес він хоче запустити. Адже предмету для мирних переговорів немає, Путін вже неодноразово дав це зрозуміти,

– мовив Гудков.

За його словами, якби канцлер Німеччини подзвонив й сказав, мовляв, слухай мене востаннє, я довго стримувався, терпів твою наглість, убивства дітей, цивільних, але мій терпець урвався. Якщо ти не виведеш війська з України, то Німеччина разом з НАТО дасть Україні зброю з максимальною дальністю.

Це єдина розмова, яка може відбутися. Якщо ніхто з ним не може так говорити, то краще не дзвонити й не показувати слабкість,

– наголосив російський опозиціонер.

До слова, новий генсек Соціал-демократичної партії Німеччини сказав, що готовий налагодити відносини з "другом Путіна" – колишнім канцлером Герхардом Шредером, який потрапив в скандал через зв'язки з кремлівським диктатором після повномасштабного вторгнення.