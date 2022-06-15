Шольц, Макрон і Драгі таки приїдуть до Києва 16 червня, – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі нібито планують відвідати Україну вже 16 червня.

У політиків заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським, пишуть ЗМІ. Це буде перший їх візит в України після повномасштабного вторгнення Росії.

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Президент Румунії Клаус Йоханніс також нібито має намір долучитись до делегації. Співрозмовники видання залишились анонімними, оскільки підготовка візиту приватна. До слова, офіційних коментарів щодо поїздки досі не було.

Політики приїдуть напередодні висновку Єврокомісії

До речі, Financial Times також пише, що візит європейських лідерів в Київ підтвердили кілька високопоставлених дипломатів та посадовців у Євросоюзі. Макрон, Шольц та Драгі хочуть таким чином висловити свою підтримку напередодні оприлюднення висновку Єврокомісії щодо статусу кандидата в члени ЄС.

Європейські дипломати очікують, що Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата за умови проведення низки реформ. Щоправда, в ЄС досі йдуть дискусії щодо того, коли ці реформи мають бути впроваджені: до чи після отримання статусу кандидата.

Саме цей візит нібито допоможе Україні зібрати достатньо підтримки для надання статусу кандидата вже зараз.

Позиція щодо війни Росії проти України

Шольц і Макрон хочуть зберегти непохитну підтримку України. Однак разом із цим формулюють плани того, як мати справу з Росією, коли війна закінчиться.

Шольца звинувачували всередині країни та за кордоном у тому, що Німеччина, як найбагатша економіка Європи, не надає достатньо оборонної підтримки Україні.

Макрон втрапив у скандал, заявивши, що союзники не повинні "принижувати" Москву та зашкодити шансам на завершення війни. Зеленський у травні розповів, що Макрон пропонував Україні піти на територіальні поступки, щоб буцімто "зберегти обличчя Путіну".

Драгі теж виступає за дипломатичне вирішення війни. Італія навіть пропонувала свій "мирний" план.

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