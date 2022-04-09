Шольц назвав вбивства в Бучі воєнним злочином і закликав знайти винних

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що винні у вбивствах цивільних у Бучі повинні бути покарані. Він назвав звірства воєнним злочином.

Шольц наголосив, що це не можна забути. Винні мають нести відповідальність.

До речі Шольц затримує постачання німецьких танків в Україну, – ЗМІ

Ми не можемо не помітити, що це злочин. Це воєнні злочини, які ми не приймаємо... ті, хто це зробив, повинні бути притягнуті до відповідальності,

– наголосив канцлер.

Німеччина обговорює з Україною гарантії безпеки

Німеччина обговорює з Україною гарантії безпеки, щоб зупинити війну. ЗМІ писали, що процес конфіденційний і наразі сторони не досягли домовленостей.

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