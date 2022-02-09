Шольц підтвердив можливість зупинити "Північний потік-2", – Сенат США

Олаф Шольц підтвердив: якщо Росія вторгнеться в Україну, німецький уряд підтримає зупинку "Північного потоку-2". Новину повідомили у Сенаті США.

Мітч Макконнелл – лідер республіканської меншості в Сенаті США – заявив, що є гарні та погані новини. Мовиться про долю скандального "Північного потоку-2".

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Гарні новини полягають у тому, що канцлер Шольц підтвердив те, що вчора говорив президент Байден: якщо станеться вторгнення (Росії в Україну – 24 канал), то "Північний потік-2" не просуватиметься далі,

– зауважив Макконнелл.

Він також наголосив, що згортання проєкту може відбутися лише після вторгнення Росії.

Шольц заговорив про санкції

Шольц заявив, що Німеччина, США й країни-партнерки запровадять спільні санкції у випадку агресії Росії проти України.

Канцлер запевнив: якщо буде необхідність, Німеччина готова обмежити використання російського газу. Водночас Шольц уникнув згадки про "Північний потік-2". За словами канцлера, Німеччина через 24 роки планує взагалі відмовитися від викопних видів палива.

Шольц також запевнив, що позиції Німеччини та партнерів будуть єдиними. Різних підходів не буде.

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