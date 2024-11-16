Розмову Шольца з Путіним погодили Байден, Макрон і Стармер, – Bild

Олаф Шольц подзвонив Путіну 15 листопада – уперше за два роки. Це обурило багатьох і навіть змусило говорити про легітимізацію російського диктатора в очах Європи. Але виявилося, що розмову було узгоджено зі світовими лідерами.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Bild. Німецькі журналісти зауважили, що Шольц уже не має більшості на посаді канцлера, "а отже, є досить безсилим". Але рішення поговорити з Путіним було ухвалене заздалегідь.

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Європа та США знали, що Шольц готується говорити з Путіним

Переговори Путін – Шольц були узгоджені з партнерами у форматі четвірки, коли 18 жовтня Берлін відвідали президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Президент України Володимир Зеленський також був поінформований,

– наводить дані Bild.

Цікаво, що Шольц анонсував дзвінок у Кремль. Через це Путін ніби отримав можливість визначати, коли саме відбудеться розмова. І Пєсков навіть встиг заявити, що нема про що говорити.

Другою цікавинкою стало те, що Шольц говорив із Путіним німецькою, яку диктатор чудово розуміє. А от російської канцлер не знає, тому був змушений слухати переклад.

Мету діалогу журналісти сформулювали так: "Шольц має відчути, чи готовий Путін сісти за стіл переговорів". Це мало статися після виборів у США, але до зустрічі G-20 у Ріо-де-Жанейро 18 – 19 листопада. Але у Bild вказали: навряд чи цей дзвінок до чогось приведе.

Володимир Зеленський охарактеризував розмову як таку, що відкрила скриньку Пандори. Мовляв, тепер може бути багато дзвінків, але не має бути Мінська-3 – має бути справжній мир.

Видання Le Monde повідомило, що Макрон справді знав про наміри Шольца, проте не був поінформований про конкретний час дзвінка та меседжі канцлера. Джерело журналістів у Єлисейському палаці додало, що Франція зацікавлена у будь-якій інформації, якою можуть поділитися німці.