Шольц пояснив причину затримки поставок зброї до України

Олаф Шольц заявив, що Німеччина робить чи не найбільше у питанні надання Україні зброї. Так канцлер захистився відповідаючи на питання журналістів про затримки постачань.

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Німецький канцлер пояснив, чому американська зброя так швидко надходить в Україну, а німецька – ні. Все тому, що українських військових потрібно вчити у Німеччині.

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Ми завжди будемо бачити, що Німеччина є однією з країн, яка робить найбільше. Те, що ми зараз надсилаємо, – це найдосконаліша технологія, яку ви можете використовувати,

– зазначив очільник німецького уряду.

Він також наголосив, що Берлін надішле Збройним Силам України "найсучасніші гаубиці". Інші країни, мовляв, постачають не найновішу зброю.

Військова допомога від партнерів: останні новини

1 липня США оголосили про новий пакет допомоги для України на 820 мільйонів доларів. Так, наші захисники отримають боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, 2 передові зенітно-ракетні системи NASAMS, до 150 тисяч боєприпасів для артилерії, а також 4 контрбатарейні радари.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Захід почав по-іншому рахувати озброєння, яке надає Україні. Тепер вже мовиться не про сотні одиниць, а про тисячі – реактивних систем залпового вогню, артилерії, ППО, далекобійної системи, безпілотників тощо.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Канада надасть нашій державі броньовані машини бойової підтримки та безпілотні камери. Очільник відомства назвав цю допомогу "життєво важливою".

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