Шольц пояснив причину затримки поставок зброї до України
Джерело:CBS News
Олаф Шольц заявив, що Німеччина робить чи не найбільше у питанні надання Україні зброї. Так канцлер захистився відповідаючи на питання журналістів про затримки постачань.
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Німецький канцлер пояснив, чому американська зброя так швидко надходить в Україну, а німецька – ні. Все тому, що українських військових потрібно вчити у Німеччині.
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Ми завжди будемо бачити, що Німеччина є однією з країн, яка робить найбільше. Те, що ми зараз надсилаємо, – це найдосконаліша технологія, яку ви можете використовувати,
– зазначив очільник німецького уряду.
Він також наголосив, що Берлін надішле Збройним Силам України "найсучасніші гаубиці". Інші країни, мовляв, постачають не найновішу зброю.
Військова допомога від партнерів: останні новини
- 1 липня США оголосили про новий пакет допомоги для України на 820 мільйонів доларів. Так, наші захисники отримають боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, 2 передові зенітно-ракетні системи NASAMS, до 150 тисяч боєприпасів для артилерії, а також 4 контрбатарейні радари.
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Захід почав по-іншому рахувати озброєння, яке надає Україні. Тепер вже мовиться не про сотні одиниць, а про тисячі – реактивних систем залпового вогню, артилерії, ППО, далекобійної системи, безпілотників тощо.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Канада надасть нашій державі броньовані машини бойової підтримки та безпілотні камери. Очільник відомства назвав цю допомогу "життєво важливою".
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