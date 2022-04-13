Шольц прокоментував відмову України від візиту Штайнмайєра

Канцлер Німеччини Шольц спантеличений відмовою Києва прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про постійний зв'язок із Зеленським

Водночас сам Шольц не збирається їхати до Києва. Однак розповів, що часто телефонує президенту Володимиру Зеленському.

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Навряд чи знайдеться глава держави чи уряду, який мав би такий інтенсивний контакт зі мною,

– сказав Олаф Шольц.

Шольц спантеличений

Він зазначив, що рішення Києва не приймати федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра збило його з пантелику.

Було б добре прийняти його,

– додав Шольц та відмовився від подальших коментарів.

Що цьому передувало

Україна відхилила візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва, але натомість запросила канцлера Олафа Шольца.

В уряді зазначили, що нам не потрібні символічні візити.

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