Шольц прокоментував відмову України від візиту Штайнмайєра
Канцлер Німеччини Шольц спантеличений відмовою Києва прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Про постійний зв'язок із Зеленським
Водночас сам Шольц не збирається їхати до Києва. Однак розповів, що часто телефонує президенту Володимиру Зеленському.
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Навряд чи знайдеться глава держави чи уряду, який мав би такий інтенсивний контакт зі мною,
– сказав Олаф Шольц.
Шольц спантеличений
Він зазначив, що рішення Києва не приймати федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра збило його з пантелику.
Було б добре прийняти його,
– додав Шольц та відмовився від подальших коментарів.
Що цьому передувало
Україна відхилила візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва, але натомість запросила канцлера Олафа Шольца.
В уряді зазначили, що нам не потрібні символічні візити.
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