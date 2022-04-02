Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні, – ЗМІ

Перед масштабною війною канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито пропонував Україні відмовитися від членства в НАТО. Мовляв, це мало б запобігти нападу Росії.

ЗМІ, посилаючись на джерела, пишуть, що під час зустрічі із Володимиром Зеленським 19 лютого Шольц нібито закликав його відмовитися від євроатлантичного курсу.

До речі Росія напала на Україну через свої "вкрай імперіалістичні погляди", – Шольц

Це начебто мали зазначити у рамках ширшої домовленості між Заходом і Росією. Мовляв, пакт мали підписати президенти США та Росії, які б спільно гарантували Україні безпеку.

Зеленський відмовився

За даними джерел, Зеленський відповів, що Путіну не можна довіряти і вірити. Тому президент буде дотримуватися домовленостей, а більшість українців хочуть членства в НАТО.

У Німеччині після цього стурбувалися ще більше. Радники канцлера вважали, що Кремль продовжить тримати війська біля кордонів України та, врешті, почне вторгнення.

Макрон просив Байдена поговорити з Путіним

Еммануель Макрон думав, що останній, хто може завадити планам Путіна – Джо Байден. Американський президент начебто погодився поговорити з Путіним особисто, однак той відмовився від саміту.

Путін також заявив, що НАТО проігнорувало побоювання Росії щодо її безпеки та нібито планує розмістити на території України ядерну зброю.

Цікаво – У Шольца є шанс подарувати Європі мир, – Зеленський: