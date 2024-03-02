Шольц стає більш ізольованим через свою позицію, – Маккалістер про рішення канцлера щодо Taurus
Канцлер Німеччини вкотре виступив проти надання Україні ракет Taurus. Через таку позицію Шольц стає дедалі більше ізольованим у своїй же країні.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив голова комітету Європарламенту з закордонних справ. Девід Маккалістер зазначив, що не знає причини такого рішення Шольца.
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"Він не бажає цього робити"
Голова комітету Європарламенту сказав, що не канцлер Німеччини, тож не володіє тими знаннями, що й Шольц. Припустив, може, він "знає більше, ніж ми всі". Можливо, є якісь причини, чому такий обережний і виступає проти постачання цих ракет великої дальності.
Але в Німеччині він стає все більш ізольованим через свою позицію,
– наголосив високопосадовець.
Нагадав, що опозиційна фракція ХДС/ХСС закликає німецький Бундестаг нарешті поставити ці ракети Taurus, а партнери Шольца по коаліції в уряді, Партія зелених і Ліберальна партія Німеччини, також закликають канцлера змінити свою політику.
Він не бажає цього робити. Я глибоко шкодую про це, тому що сказати, що ми будемо підтримувати Україну, чого б це не коштувало, означає, що ми повинні дати українцям зброю, необхідну їм для того, щоб дати відсіч російській агресії,
– підкреслив Маккалістер.
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Taurus для України – це неможливо, – Шольц
- Наприкінці лютого німецький канцлер вкотре відкинув можливість надання Україні цих далекобійних ракет.
- Олаф Шольц заявив, що його країна не готова передавати Taurus, адже за допомогою них можна завдавати ударів по Москві. Так, ударів по столиці країни-агресора, яка уже 738 добу обстрілює Україну дронами й ракетами, руйнує житлові будинки, вбиває дітей.
- "Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів – це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві", – заявив Шольц.