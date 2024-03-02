Шольц стає більш ізольованим через свою позицію, – Маккалістер про рішення канцлера щодо Taurus

Канцлер Німеччини вкотре виступив проти надання Україні ракет Taurus. Через таку позицію Шольц стає дедалі більше ізольованим у своїй же країні.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив голова комітету Європарламенту з закордонних справ. Девід Маккалістер зазначив, що не знає причини такого рішення Шольца.

Дивіться також Німецькому солдату не довелося б їхати в Україну, – євродепутат про рішення Шольца щодо Taurus

"Він не бажає цього робити"

Голова комітету Європарламенту сказав, що не канцлер Німеччини, тож не володіє тими знаннями, що й Шольц. Припустив, може, він "знає більше, ніж ми всі". Можливо, є якісь причини, чому такий обережний і виступає проти постачання цих ракет великої дальності.

Але в Німеччині він стає все більш ізольованим через свою позицію,

– наголосив високопосадовець.

Нагадав, що опозиційна фракція ХДС/ХСС закликає німецький Бундестаг нарешті поставити ці ракети Taurus, а партнери Шольца по коаліції в уряді, Партія зелених і Ліберальна партія Німеччини, також закликають канцлера змінити свою політику.

Він не бажає цього робити. Я глибоко шкодую про це, тому що сказати, що ми будемо підтримувати Україну, чого б це не коштувало, означає, що ми повинні дати українцям зброю, необхідну їм для того, щоб дати відсіч російській агресії,

– підкреслив Маккалістер.

До речі Бундестаг рекомендує дати Україні "озброєння великої дальності": далі рішення за Шольцом

Taurus для України – це неможливо, – Шольц