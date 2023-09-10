Невдало впав – і став зіркою: Шольц прикував увагу на саміті G20 своїм новим образом
Джерело:Spiegel
Через травму канцлер Німеччини певний час вимушений носити пов'язку на оці. "Піратський імідж" Шольца вже добряче "обговорили" у соцмережах, черга дійшла до лідерів "Великої двадцятки".
Шольц впав під час пробіжки кілька днів тому, але досі залишається у центрі уваги. Так, усі зустрічі канцлера з главами інших держав на саміті G20 в Індії розпочиналися з питань про "піратську пов'язку" та його самопочуття.
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Був "зіркою" саміту
Саме з них, зокрема, розпочав розмову президент Туреччини Реджеп Ердоган. Німецька делегація чула коментарі про травмоване око Шольца чи не при кожному вітанні. Крім, власне представників держав, зацікавлення в "яскравому" образі канцлера виявили й фотографи на заході.
Журналіст Spiegel жартома зауважив, що Шольцу не завадило б повторити падіння перед наступними виборами – це могло б допомогти йому заробити непогані рейтинги.
Шольц впав і прокинувся ще більш відомим: останні новини
- 2 вересня під час пробіжки канцлер Німеччини Олаф Шольц впав і травмував обличчя – воно вкрилося синцями. Через це політик був вимушений скасувати низку заходів.
- Вже 4 вересня Шольц поділився своїм фото. На ньому канцлер має пов'язку через око. Чиновник зауважив, що чекає на меми. Крім того, він подякував за "добрі побажання виглядати ще гірше, ніж є".
- Користувачі соцмереж не забарилися – і створили низку мемів, в яких Шольца найчастіше дорівнювали до пірата. Зокрема, в нього на плечі розмістили папужку в образі його попередниці – Ангели Меркель.
- 5 вересня Шольц із жарту про власний зовнішній вигляд відкрив міжнародний автосалон IAA Mobility в Мюнхені. "Яким би корисним не був біг підтюпцем, на деякі відстані краще взяти машину", – сказав він.