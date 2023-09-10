Невдало впав – і став зіркою: Шольц прикував увагу на саміті G20 своїм новим образом

Через травму канцлер Німеччини певний час вимушений носити пов'язку на оці. "Піратський імідж" Шольца вже добряче "обговорили" у соцмережах, черга дійшла до лідерів "Великої двадцятки".

Шольц впав під час пробіжки кілька днів тому, але досі залишається у центрі уваги. Так, усі зустрічі канцлера з главами інших держав на саміті G20 в Індії розпочиналися з питань про "піратську пов'язку" та його самопочуття.

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Був "зіркою" саміту

Саме з них, зокрема, розпочав розмову президент Туреччини Реджеп Ердоган. Німецька делегація чула коментарі про травмоване око Шольца чи не при кожному вітанні. Крім, власне представників держав, зацікавлення в "яскравому" образі канцлера виявили й фотографи на заході.

Журналіст Spiegel жартома зауважив, що Шольцу не завадило б повторити падіння перед наступними виборами – це могло б допомогти йому заробити непогані рейтинги.

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