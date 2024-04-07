Попри його дружбу з Путіним: Шольц і Штайнмаєр привітали ексканцлера Шредера з 80-річчям

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр 7 квітня привітали колишнього главу уряду Герхарда Шредера з 80-річчям. Це сталося попри те, що політик займає відверто проросійську позицію і товаришує з Путіним.

Журналісти Die Zeit наголосили, що німецька влада та глави німецьких соціал-демократів фактично припинили контакти зі своїм однопартійцем Герхардом Шредером. Однак зробили виняток на честь його уродин.

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Шольц і Штайнмаєр привітали Шредера з 80-річчям

За даними журналістів, канцлер ФРН Олаф Шольц, а також лідери СДПН Заськія Ескен та Ларс Клінгбайл привітали Шредера з днем народження, попри глибокі розбіжності у політичних поглядах.

Крім того, за даними журналістів Bild президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який публічно дистанціювався від Шредера після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, також надіслав ексканцлеру коротке вітання.

Бажаю Вам прекрасного свята та хороших розмов з сім'єю та друзями цього особливого дня,

– цитує лист Bild.

Варто зазначити, що в останні роки керівництво СДПН обрушилося з критикою на Шредера, відомого своєю дружбою з Владіміра Путіним, через небажання розривати колишні контакти та лобіювання у російській енергетичній галузі, попри війну в Україні. Але процедура виключення Шредера з партії, ініційована кількома відділеннями СДПН у 2023 році, провалилася.

Тим часом ексканцлер також не втрачає можливості критикувати колег. Напередодні він нарік на "провінційність" керівництва партії СДПН і заявив, що може лише обмеженою мірою сприймати його серйозно у політичному плані.

За даними Die Zeit свій 80-річний ювілей політик відсвяткує приватно в колі сім'ї та друзів. Список гостей, запрошених на свято Шредера, поки що тримається в секреті.

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