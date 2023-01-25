Шольц виключив передачу Україні винищувачів
Джерело:Handelsblatt
На тлі передачі Україні танків Leopard 2 Німеччина виключила постачання винищувачів. Також країна не залучатиме своїх бійців у війні в Україні "ні зараз, ні у майбутньому".
Про це заявив канцлер Олаф Шольц. Таким чином він прокоментував відповідне прохання у твітері з боку колишнього українського посла, а нині заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника.
Важливо Німеччина передає Україні щонайменше роту танків Leopard 2, – Spiegel
За словами канцлера, він не допустить будь-якого тиску на Німеччину щодо подальших постачань озброєнь чи участі у війні в Україні військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.
Ми не будемо посилати наземні війська. Безпосередньої участі військ НАТО в цій війні не буде. Цього не було досі, цього не буде в майбутньому,
– заявив Шольц.
Україна таки отримає танки Leopard
- Днями Німеччина ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо танків Leopard 2. Від Берліна наша держава отримає роту танків Leopard.
- Загалом європейські країни планують передати Україні 80 основних бойових танків Leopard на два батальйони. А США хочуть забезпечити ще один танковий батальйон.