Шольц виключив передачу Україні винищувачів

25 січня 2023, 15:22
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Джерело:

Handelsblatt

На тлі передачі Україні танків Leopard 2 Німеччина виключила постачання винищувачів. Також країна не залучатиме своїх бійців у війні в Україні "ні зараз, ні у майбутньому".

Про це заявив канцлер Олаф Шольц. Таким чином він прокоментував відповідне прохання у твітері з боку колишнього українського посла, а нині заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника.

Важливо Німеччина передає Україні щонайменше роту танків Leopard 2, – Spiegel

За словами канцлера, він не допустить будь-якого тиску на Німеччину щодо подальших постачань озброєнь чи участі у війні в Україні військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

Ми не будемо посилати наземні війська. Безпосередньої участі військ НАТО в цій війні не буде. Цього не було досі, цього не буде в майбутньому,
– заявив Шольц.

Україна таки отримає танки Leopard

  • Днями Німеччина ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо танків Leopard 2. Від Берліна наша держава отримає роту танків Leopard.
Довідка. Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard. В Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Однак для реекспорту був потрібен дозвіл Берліна, який Україна нарешті отримала.
  • Загалом європейські країни планують передати Україні 80 основних бойових танків Leopard на два батальйони. А США хочуть забезпечити ще один танковий батальйон.

 

 
Автор: Альона Захарова