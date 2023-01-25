Шольц виключив передачу Україні винищувачів

На тлі передачі Україні танків Leopard 2 Німеччина виключила постачання винищувачів. Також країна не залучатиме своїх бійців у війні в Україні "ні зараз, ні у майбутньому".

Про це заявив канцлер Олаф Шольц. Таким чином він прокоментував відповідне прохання у твітері з боку колишнього українського посла, а нині заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника.

Важливо Німеччина передає Україні щонайменше роту танків Leopard 2, – Spiegel

За словами канцлера, він не допустить будь-якого тиску на Німеччину щодо подальших постачань озброєнь чи участі у війні в Україні військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

Ми не будемо посилати наземні війська. Безпосередньої участі військ НАТО в цій війні не буде. Цього не було досі, цього не буде в майбутньому,

– заявив Шольц.

Україна таки отримає танки Leopard

Днями Німеччина ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо танків Leopard 2. Від Берліна наша держава отримає роту танків Leopard.

Загалом європейські країни планують передати Україні 80 основних бойових танків Leopard на два батальйони. А США хочуть забезпечити ще один танковий батальйон.

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard. В Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Однак для реекспорту був потрібен дозвіл Берліна, який Україна нарешті отримала.