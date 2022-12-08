Шольц вважає, що ризик використання Росією ядерної зброї наразі зменшився

Олаф Шольц вважає, що ризик того, що Путін використає ядерну зброю, зменшився. На його думку, цьому посприяв міжнародний тиск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ризик того, що президент Путін застосує ядерну зброю в рамках своєї війни в Україні, зменшився.

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Що сказав канцлер Німеччини

Олаф Шольц заявив, що війна триває і її жорстокість не зменшується, хоча, на його думку, дещо таки змінилося.

Росія перестала загрожувати застосуванням ядерної зброї. У відповідь на те, що міжнародне товариство окреслило червону межу,

– сказав він.

Канцлер Німеччини також переконаний, що важливо, аби діалог із Кремлем продовжувався не дивлячись на "глибокі розбіжності".

Шольц сказав, що Путін повинен зупинити війну. Після цього канцлер буде готовий поговорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Бо важливо не допустити пряму війну між країною-терористкою та НАТО.

Що каже Путін про використання ядерної зброї