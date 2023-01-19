Шольц заявив, що Росія має програти: окупанти назвали це проявом "вродженого виродка"

У Давосі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія має програти війну проти України. На це вже відреагували російські пропагандисти.

За словами Шольца, війна в Україні завершиться, коли Росія в ній програє. Через це пропагандисти назвали канцлера "вродженим виродком", інформує 24 Канал.

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Як окупанти відреагували на висловлювання Шольца

Як заявив Шольц, Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. За його словами, війна Росії проти України вплинула на всіх.

На слова німецького канцлера відреагувала так звана представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона назвала слова Шольца проявом "вродженого виродка".

Зеленський поговорив із Шольцом

Нещодавно Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Олафом Шольцом. Політики обговорили військову допомогу для нашої держави.

Президент України та канцлер Німеччини говорили про подальшу співпрацю Києва та Берліна у сфері оборони. Окремо Зеленський відзначив уже надану німецьку військову допомогу.

Згодом у своєму зверненні до українців Зеленський ще раз подякував Шольцу та наголосив, що Patriot та надані раніше IRIS-T є суттєвим вкладом у безпеку українського та європейського неба.

Також глава держави повідомив, що Берлін надає Україні 40 броньовиків "Мардер" для нашої армії.