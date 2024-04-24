"Німеччина не змінила своє рішення": Шольц відмовляється надавати Taurus, у Бундестазі лютують

Канцлер Олаф Шольц заявив, що позиція Німеччини щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus не змінилась. Водночас у Бундестазі такими заявами невдоволені.

Свою позицію німецький канцлер оголосив після переговорів з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Берліні вдень, 24 квітня. Наразі своє рішення він змінювати не планує, передає 24 Канал.

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Позиція не змінилася

Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії заявив, що Німеччина й надалі продовжить поставляти Україні реактивні системи залпового вогню, оскільки це її "завдання".

Втім, він також наголосив, що його рішення щодо "однієї системи озброєнь" залишається "чітким". Вочевидь німецький канцлер мав на увазі далекобійні крилаті ракети Taurus. Не обійшлося й без згадок про Patriot.

Він також нагадав, що країни Північноатлантичного альянсу не повинні стати стороною конфлікту. Як зауважив Шольц, ФРН уже забезпечує Україну артилерійськими системами великої дальності дії, серед них – системи РСЗВ, Gepard, Iris-T і Patriot, дві з яких уже в Україні та третя буде доставлена незабаром.

Моє рішення також чітке в тому, що ми й надалі будемо найбільшим прихильником України в Європі, що ми й надалі будемо двома країнами, разом з Великою Британією, які роблять найбільше і саме те, що є важливим для оборони, я вже говорив про три батареї Patriot, і це те, що є негайною необхідністю,

– запевнив німецький посадовець.

За його словами, він сподівається, що інші країни також зможуть надати системи протиповітряної оборони Patriot нашій державі попри власні вимоги безпеки, оскільки системи здатні змінити ситуацію та посилити протиповітряну оборону України.

У Бундестазі вимагають від Шольца дати Taurus Україні

Шольц назвав "натхненним" рішення американських законодавців ухвалити пакет допомоги Україні, який демонструє те, що Путін зазнав краху у своїх сподіваннях, що партнери "кинуть Україну напризволяще".

Водночас голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликає канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus після схвалення мільярдної допомоги Сенатом США.

"Канцлер завжди запевняв нас, що він орієнтується на Сполучені Штати", – заявила вона, і додала, що це достатня причина для того, "щоб діяти вже зараз у питанні Taurus".

Водночас у коментарі "Укрінформу" депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив, що рішення Вашингтона надати Україні крилаті ракети більшої дальності мало б посилити тиск на німецького канцлера Олафа Шольца в питанні ракет Taurus, але глава уряду буде продовжувати шукати відмовки.