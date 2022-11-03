Ердоган заявив, що Шольц змінив своє ставлення до Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц змінив свою позицію щодо президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після того, як поговорив із лідерами щодо питання експорту зерна.

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Висока дипломатія має вирішальне значення для розв'язання проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо путіна і тепер змінив її щодо росії, наголосивши на важливості діалогу,

– цитує видання Ердогана.

Що цьому передувало

Президент Туреччини 2 листопада провів телефонні переговори з Шольцом та Путіним під час яких, обговорив експорт зерна з українських портів.

Зверніть увагу! Попередньо у Кремлі заявили, що Шольц, як і президент Франції Еммануель Макрон, "останнім часом не виявляють бажання якимось чином дослухатися позиції російської сторони", а також брати участь у посередницьких зусиллях, тому "з ними контактів поменшало".

Німеччина останнім часом загалом змінила риторику щодо України. Зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр під час свого жовтневого візиту в Україну визнав, що помилявся щодо російсько-української війни. І мовляв, в Німеччині люди мають зовсім інше уявлення про війну, а насправді – усе набагато страшніше.

Неочікуване повернення Росії до зернової угоди: головне

29 жовтня Путін заявив, що припиняє участь у "зерновій" угоді. Причина – "бавовна" у Севастополі.

Втім, вже 2 листопада Росія повернулась до угоди.

Спершу про блискавично швидке повернення повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Згодом рішення "повернутися" підтвердив кремлівський диктатор Владімір Путін.

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