Зустріч Шольца з Байденом: міжнародник помітив цікаву зміну вектору Берліна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зустрітись із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Взаємодія Німеччини зі США нині набагато ефективніша, ніж за попередні роки.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, на зустрічі будуть обговорювати ймовірне постачання літаків України, але все буде залежати від ситуації на фронті навесні.

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Орієнтири Німеччини змістились

Богдан Ференс пригадав, що позиція Німеччини відрізнялась від США, а взаємовідносини між країнами були напруженими. Це було за часів керівництва Ангели Меркель та Дональда Трампа на фоні посилення залежності Європи від енергоносіїв з Росії.

"Зараз ми бачимо, що ситуація кардинально змінилась і США зараз є одним з найважливіших постачальників скрапленого газу до європейських країн. Тому тут залежність і Європи, і Німеччини в контексті і НАТО, і США в протистоянні Росії – посилилась", – сказав Ференс.

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Натомість тепер НАТО – це ключове об’єднання, яке відповідає ризикам та загрозам, які складаються у світі, а тому зближення позицій Німеччини та США – цілком закономірне.

Що робити з Китаєм

Богдан Ференс розповів, що, як правило, партнери Україна більше рішуче налаштовані постачати Україні озброєння саме у випадку ескалації, а коли ситуація більш-менш стабілізується, рішення затягуються в часі.

Експерт-міжнародник вважає, що на зустрічі з Шольца з Байденом буде обговорюватись питання взаємодії з Китаєм, оскільки Шольц здійснював візит до КНР, за що його сильно критикували.

Тоді вже було розуміння у німців, що з Сі Цзіньпінем потрібно комунікувати й намагатись залишити це вікно комунікацій, щоб не допустити ще більшого зближення Китаю і Росії,

– сказав Ференс.

Він переконаний, що тема загрози зі сторони Китаю буде ключовою між Німеччиною та США.

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