Схопився за серце і впав: на Чернігівщині убивця лося помер під час спроби втечі
Джерело:поліція Чернігівської області
У Чернігівській області поліція взялася за розслідування випадку браконьєрства, який трапився 23 жовтня. І оперативно встановила ймовірних винуватців.
За версією слідства, четверо чоловіків вбили лося у лісі біля села Смолянка. За це довелося б заплатити штраф, але історія мала куди трагічніше завершення.
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Спроба браконьєрства на Чернігівщині закінчилася смертю зловмисника
Правоохоронці на Чернігівщині знайшли 4 чоловіків, ймовірно причетних до незаконного полювання – браконьєрства.
- Річ у тім, що у лісі поблизу села Смолянка, як повідомив поліції лісничий, на території мисливсько-рибальського підприємства хтось убив лося.
- Власне, групу зловмисників лісничий заскочив, коли вони обвалювали тушу. Тож з опізнанням їх проблеми не було.
За цей злочин чоловіки мали б заплатити штраф – від 17 до 51 тисячі гривень. Також покарати браконьєрів суд міг громадськими роботами до 240 годин або обмеженням волі до 3 років.
А проте для одного зі них ситуація обернулася трагедією.
Зброя браконьєрів / Фото НПУ
Побачивши лісничого, браконьєри кинулися тікати до своїх автомобілів. Під час цього одному з чоловіків стало погано, він схопився за серце, впав, і помер. Свідки вказали, що застрелив лося саме померлий під час спроби втечі.
Нагадаємо:
- У вересні у Чорнобильській зоні спіймали браконьєра з головою оленя та скривавленими мішками.
- А у жовтні нардепа з "Батьківщини" Вадима Івченка запідозрили у браконьєрстві під час риболовлі.