Схопився за серце і впав: на Чернігівщині убивця лося помер під час спроби втечі

У Чернігівській області поліція взялася за розслідування випадку браконьєрства, який трапився 23 жовтня. І оперативно встановила ймовірних винуватців.

За версією слідства, четверо чоловіків вбили лося у лісі біля села Смолянка. За це довелося б заплатити штраф, але історія мала куди трагічніше завершення.

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Спроба браконьєрства на Чернігівщині закінчилася смертю зловмисника

Правоохоронці на Чернігівщині знайшли 4 чоловіків, ймовірно причетних до незаконного полювання – браконьєрства.

Річ у тім, що у лісі поблизу села Смолянка, як повідомив поліції лісничий, на території мисливсько-рибальського підприємства хтось убив лося.

Власне, групу зловмисників лісничий заскочив, коли вони обвалювали тушу. Тож з опізнанням їх проблеми не було.

За цей злочин чоловіки мали б заплатити штраф – від 17 до 51 тисячі гривень. Також покарати браконьєрів суд міг громадськими роботами до 240 годин або обмеженням волі до 3 років.

А проте для одного зі них ситуація обернулася трагедією.



Зброя браконьєрів / Фото НПУ

Побачивши лісничого, браконьєри кинулися тікати до своїх автомобілів. Під час цього одному з чоловіків стало погано, він схопився за серце, впав, і помер. Свідки вказали, що застрелив лося саме померлий під час спроби втечі.

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