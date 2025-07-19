У Шостці лунають вибухи: окупанти запустили по місту КАБ

Зранку 19 липня Росія завдала удару авіабомбами по Шостці, що на Сумщині. Жителі міста чули серію вибухів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про атаку на Шостку?

Серію вибухів у Шостці під час повітряної тривоги жителі міста чули о 10:29. Ранкова повітряна тривога в Сумській області почалася о 10:02. До цього ворог аж до ранку тероризував регіон ракетами та дронами.

Вночі росіяни зруйнували в Шостці об'єкт інфраструктури та пошкодили дві багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Зранку вони завдали удару керованою авіаційною бомбою. Про небезпеку перед вибухами повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, зазначивши, що цілі рухаються в напрямку Шостки.

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину,

– зазначали військові.

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О 10:42 жителі повідомили про повторні вибухи в місті. Усього зафіксовано близько 6 вибухів. Окупанти могли застосувати КАБ "Гром-Е1", однак це лише припущення моніторингових каналів. Офіційних коментарів щодо нинішньої атаки ще не було.

Нагадаємо, з ночі також тривають обстріли Павлограда в Дніпропетровській області. Ця атака по місту, що триває вже кілька годин поспіль є наймасованішою від початку вторгнення. Вночі окупанти цілили по місту ракетами та БпЛА, а зранку могли вдарити балістикою.