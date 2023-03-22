"Помер від крінжі": на шоу у Соловйова впав запрошений пропагандист

Один із "експертів" втратив свідомість під час чергової пропагандистської промови Соловйова. Можливо, не витримав нісенітниць, або ж стало соромно за свої.

В ефірі пропагандистської телепередачі Соловйова впав експерт. Прокремлівським посіпакам довелось швиденько закінчувати випуск.

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Подробиці інциденту

В момент, коли Володимир Соловйов розповідав чергові казки про США та ЦРУ, один з запрошених "експертів" в ефір просто повалився на підлогу. До нього одразу збіглись чоловіки й чомусь почали його підіймати, навіть не перевіривши дихання та не запитавши, як він. Нічого дивного, на шоу Соловйова думати вочевидь ніхто не вміє. Адже існують правила, як поводитись з людиною, яка втратила свідомість.

Чоловіком, який впав, був Андрій Карнєєв – керівник школи сходознавства Вищої школи економіки Росії. За хвилини до цього він розповідав, як Китай покладає "велику надію" на Росію.

На шоу Соловйова пропагандист втратив свідомість: дивіться відео

У мережі жартують, що він помер від крінжі під час промови Соловйова. Але, вочевидь, він сам є уособленням крінжі.

Просимо вас не крінжувати від цього пояснення.

Крінж – слово з молодіжного сленгу. Це коли людина відчуває незручність, сором, збентеження через свої або чужі дії. *