Назля вже кілька років будує власну сім'ю в Бельгії разом зі своїм коханим Рустемом. Як виявилося, пара познайомилася завдяки соціальним мережам. Обранець режисерської доньки також має кримськотатарське коріння, хоча його родина живе в Бельгії вже близько 40 років.

Перед весіллям Рустем вирішив проявити неабияку повагу до традицій та батька своєї коханої. Він подолав величезну відстань і особисто приїхав до столиці України, щоб попросити благословення. Цей вчинок глибоко вразив Ахтема. Своїми емоціями режисер поділився в інтервʼю Blick.ua.

Майбутній чоловік доньки приїхав до мене сюди, в Київ, попросити руки. Зробив це традиційно. Це було так щемко, що я не очікував, що став таким сентиментальним після 50 років,

– зізнався Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою / фото з інстаграму

Згодом режисер отримав ще один важливий життєвий статус – став дідусем. У січні 2023 року Назля народила донечку Аріану. Через військову службу Ахтем зміг вперше обійняти крихітку лише за кілька місяців, коли вирвався у робочу поїздку за кордон у травні. Зірковий дідусь не приховує, що з онукою він набагато м'якший, ніж колись був із власними дітьми.

Я взагалі не вмію їй відмовляти. Вона щось просить – і я все даю,

– з усмішкою поділився актор.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / фото з інстаграму

На жаль, через відстань та постійну службу в ЗСУ бачитися з найріднішими вдається вкрай рідко. Здебільшого такі довгоочікувані зустрічі відбуваються лише під час офіційної відпустки Ахтема, коли він намагається поїхати до Бельгії хоча б на кілька днів, щоб побути в родинному колі.



Назла з чоловіком / фото з інстаграму

Нещодавно Ахтем Сеітаблаєв уперше вийшов у світ зі своєю коханою.