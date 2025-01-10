Анатоліч відреагував на новий ролик Волошина та Євтушенка. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм шоумена.

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Я за свободу слова, але проти популяризації беззаконня. Коли два блогери, які втекти з країни, збираються, щоб записати подкаст і розказати, як до них погано ставляться в країні, з якої вони звалили. Сюр якийсь,

– заявив Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч про Волошина і Євтушенка / Скриншот з інстаграму

Потім шоумен вирішив записати розмовну сторіс на цю тему. Анатолій зауважив, що Олександр Волошин та Дмитро Євтушенко все своє життя заробляли на українцях і продовжують це робити.

І от вони лишають всю свою аудиторію, яка була як паства, тут в Україні та уй*бують в Таїланд чи куди потім, щоб записувати блоги, які погані "джокери" і "раміни". І ми певно що через це з'їб*лися з країни, а не тому, що ми ухилянти, і хабарники, і порушники закону. Якісь дивовижні висновки. І хтось їм пише: "Пацани, молодці". Це якийсь просто сюр,

– висловився шоумен.

На думку Анатоліча, люди, які виїхали з України, не мають права впливати на життя всередині країни.

Анатолій Анатоліч про блогерів-втікачів: дивіться відео

Олександр Волошин випустив подкаст

Нагадаємо, нещодавно вийшов новий випуск подкасту Волошина разом з ілюзіоністом Дмитром Євтушенком. Вони, зокрема, говорили про своє життя за кордоном, корупцію в Україні, наркотики та інше. Олександр, крім того, звинуватив інтерв'юерку Раміну Есхакзай у брехні.

Раніше на ютуб-каналі Есхакзай вийшов ролик, у якому вона розказала, як Волошин виїхав з України. Блогер заявив, що у відео інтерв'юерка наробила багато помилок, та сказав, що зараз вона "робить те саме, за що його ху*с*сила", Втікач додав, що Раміна збрехала йому, коли говорила, чи працювала в ескорті.

"Якщо Раміна буде робити ще якісь брехливі кроки в мою сторону і вони будуть реально псувати мені ім'я і не мати нічого спільного з правдою, то я оприлюдню те, що в мене є", – заявив Волошин.