Крім того, показала нові фото з вагітним животиком. Про все це стало відомо з інстаграму акторки.

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Так, Анна повідомила, що не має наміру йти у декретну відпустку і продовжуватиме свою роботу, доки дозволить її фізичний стан. Попри токсикоз, Кошмал зазначила, що поєднувати вагітність з гастролями різними містами України не є надто складним завданням.

Мене оточують турботою та допомогою у всьому,

– наголосила акторка.

Вона додала, що її 6-річний син Михайло вже починає ревнувати батьків до майбутньої дитини.

Анна Кошмал розповіла про свою вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як Анна Кошмал оголосила про вагітність

Акторка поділилася жвавим танцювальним відео, однак ролик набув несподіваного повороту, коли Анна зняла сорочку, щоб показати приталений боді, який підкреслив її животик, підтвердивши свою вагітність шанувальникам.