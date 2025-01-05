Дар'я Коломієць їздить до США з важливими культурними місіями та часто перебуває в Нью-Йорку. В інтерв'ю 24 Каналу вона розповіла, що це місто не є прикладом для всієї Америки. Адже там люди більш ліберальні та демократичні.

До слова Наталія Могилевська здивувала рідкісним архівним фото із зірковими колегами

На тлі виборів американці сподіваються на покращення економіки й плекають надії, що Дональд Трамп займеться внутрішньою політикою.

Ще, звісно, говорять, що Трамп закінчить усі війни й, зокрема, російську війну в Україні. Ми розуміємо, що це просто дуже голосні популістичні заяви, але більшість виборців абсолютно серйозно в це вірить. І вони щиро не розуміють, чому українці в основному не підтримують його поглядів на зовнішню політику,

– зауважила Дар'я Коломієць.

Повне інтерв'ю з Дар'єю Коломієць читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

На думку продюсерки, зараз важливо зважати на те, що українці розповідають про свою батьківщину за кордоном.

"Деякі з нас можуть стати першими українцями, яких зустрінуть іноземці, і це сформує їхню думку про Україну загалом. Нам дуже багато чого є прекрасного розказати про Україну, і не надто прекрасного – різного. І тут дуже важливо, що і як ми виносимо у світ", – підкреслила Коломієць.



Дар'я Коломієць / Фото пресслужби

Дар'я зауважила, що для американців ця розмова може бути не просто small talk. Ця розповідь може повпливати на те, чи буде людина підтримувати Україну. Продюсерка навела приклади, про що можна спілкуватися з іноземцями.

Оскільки українська культура дуже багата, то можна направити іноземців, розповідаючи історію нашої культури, ставлячи музику, показуючи вистави, які відбуваються зараз в Києві, або фільми. Це їх вражає. Звичайно, є теми, які можуть бути некомфортними, і треба або вчитися на них відповідати англійською правильно, або просто дійсно направляти на те, в чому Україна максимально сильна,

– підсумувала Дар'я Коломієць.

Зауважимо, Дар'я Коломієць також розповіла про те, що чималий вплив на американців здійснила російська культура. У США не кенселять росіян у культурній сфері, вважаючи це правильним. Тому важливо протидіяти цьому та просувати українське за кордоном.