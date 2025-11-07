Раніше пара розповідала, що не розглядає питання узаконення стосунків і народження спільних дітей, та, мабуть, щось змінилось, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал "Ранок у великому місті".

Кулеба та Павелецька записали спільне відеозвернення, де жінка засвітила обручку. Вона показала лише її на декілька секунд, тому чітко розгледіти прикрасу не вдалось. Помітно лише, що колечко доволі витончене.

Світлана Павелецька показала обручку від Кулеби / Скриншот із відео

Виявилось, що раніше Дмитро Кулеба давав інтерв'ю, де ведуча питала його про бажання одружитись й казала, що, ймовірно, його партнерка чекає на освідчення. У відповідь чоловік відповів лаконічно: "Що ж ви мені сюрприз псуєте".

Тому допоки журналісти монтували відео з політиком, він вирішив непублічно освідчитись коханій. Співзасновниця "Книголав" на секунду завагалась з відповіддю коханому та все ж відповіла заповітне "так".

