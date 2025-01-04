Тепер дружина шоумена зізналася, чи змінилися їхні з чоловіком стосунки з народженням Тимофія. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Полтавської.
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Так, дружина Володимира Остапчука закликала шанувальників в інстаграм-сторіс поставити їй різноманітні питання. Один із підписників поцікавився, чи відчуло зіркове подружжя зміни в стосунках з появою дитини.
Думаю, що ні. Змінився тільки побут. Тепер ми плануємо кожну хвилину нашого життя. Наприклад, хто коли спить, о котрій ми починаємо збиратися та т.д. Сваритися більше не стали, але й ось цієї історії про "ми вийшли на новий рівень, стали ще ближчими" немає,
– зазначила блогерка.
Катерина Остапчук зізналася, чи змінилося їхнє з чоловіком життя після народження сина / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про сина Катерини та Володимира Остапчука
- Тимофій народився 10 грудня об 11:36 в київському пологовому будинку "Лелека". Новонароджений мав вагу 3020 грамів та 53 сантиметри росту.
- Малюк став первістком для Катерини, тоді як для Володимира це вже третя дитина.
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- Молода мама відверто поділилася, що спершу відчувала тривогу, особливо під час першої ночі вдома з немовлям. Проте Катерина усвідомлює, що це природний процес адаптації до материнства.
- У догляді за Тимофієм активну участь бере Володимир, який підтримує дружину. Також подружжя звернулося по допомогу до професійної няні.