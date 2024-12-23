Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Джамали. Співачка підкреслила, що для неї "це не просто перемога у голосуванні, а велика відповідальність".

До слова Голосування завершено: стали відомі імена суддів Нацвідбору-2025

На думку Джамали, так українці висловлюють їй довіру, адже вже не перший рік доручають співачці обирати представника України на Євробаченні.

Я буду робити все можливе й неможливе від себе залежне, і як завжди – буду обирати серцем, з розумом, з перспективами й дещо прискіпливо та суворо ставитися до відбору, бо я завжди бачу в цьому більше, ніж просто пісенний конкурс,

– висловилася Джамала.

Переможниця Євробачення-2016 також зазначила, що міжнародний пісенний конкурс – ще один майданчик, де варто голосно говорити про Україну.

А особливо під час війни, коли ми постійно маємо нагадувати про себе, щоб не втрачати цей фокус уваги. Бо якщо ми не будемо говорити, цим скористаються й будуть говорити "вони",

– додала співачка.

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025