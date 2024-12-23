Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Джамали. Співачка підкреслила, що для неї "це не просто перемога у голосуванні, а велика відповідальність".
До слова Голосування завершено: стали відомі імена суддів Нацвідбору-2025
На думку Джамали, так українці висловлюють їй довіру, адже вже не перший рік доручають співачці обирати представника України на Євробаченні.
Я буду робити все можливе й неможливе від себе залежне, і як завжди – буду обирати серцем, з розумом, з перспективами й дещо прискіпливо та суворо ставитися до відбору, бо я завжди бачу в цьому більше, ніж просто пісенний конкурс,
– висловилася Джамала.
Переможниця Євробачення-2016 також зазначила, що міжнародний пісенний конкурс – ще один майданчик, де варто голосно говорити про Україну.
А особливо під час війни, коли ми постійно маємо нагадувати про себе, щоб не втрачати цей фокус уваги. Бо якщо ми не будемо говорити, цим скористаються й будуть говорити "вони",
– додала співачка.
Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025
Нагадаємо, що минулого тижня оголосили імена дев'яти фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025. Ось список: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Маша Кондратенко, Влад Шериф. Десятого фіналіста українці згодом оберуть в застосунку "Дія".
Сьогодні ж завершилося голосування за членів журі Нацвідбору на Євробачення-2025. Так, суддівські крісла, окрім Джамали, займуть лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець і солістка гурту GO_A Катерина Павленко.