Днями прихильники подружжя дізналися, що стало останньою краплею у стосунках Бена і Дженніфер. Виявляється, Лопес дратувалася через непередбачувану поведінку Аффлека.

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Водночас інсайдер розкрив, що артистка дуже тяжко переживає розрив з коханим. Попри бажання виконавиці зберегти шлюб, вона більше не могла терпіти його нестабільний емоційний стан.

Для неї було неймовірно тяжко, що Бен вирішив відсторонитися від їхнього шлюбу і продовжити життя, залишивши її позаду. Вона не хотіла розлучення. Вона хотіла розібратися. Вони люблять одне одного. Дженніфер не з тих, хто просто здасться. Для неї це було майже тортурою очікувати,

– поділилося джерело.

Втім, Лопес отримала підтримку та любов від своїх рідних після того, як подала заяву на розлучення. Інсайдер зауважив, що Дженніфер відчула полегшення, коли поставила крапку в стосунках з Беном.

"Її сім'я та друзі погоджуються, що це було правильне рішення", – підсумувало близьке оточення Лопес.

Нагадаємо, на початку 2024 року в мережі поширилися чутки про серйозні проблеми у шлюбі Джей Ло й Аффлека. На публіці подружжя все рідше з'являлося разом, а згодом зірки почали жити окремо. У день 2-ї річниці весілля Лопес подала заяву на розлучення з актором. Причина розриву – нездоланні розбіжності.