Повідомляє 24 Канал з посиланням на TMZ. Джерела розповіли виданню, що подружжя вже не разом та збирається розірвати шлюб. Проте наразі невідомо, що стало причиною такого рішення.

До речі Остін Батлер і Кайя Гербер розійшлись після трьох років стосунків, – ЗМІ

Джерело також поділилось з журналом People, що Джессіка та Кеш залишилися друзями.

Незалежно від того, що відбувається зараз, схоже, вони залишаться близькими. Якщо вони подають на розлучення, то не через якусь ненависну драму. Вони все ще виглядають щасливими разом. Проте роками Джесс згадувала, що важко зберегти іскру,

– поділилось джерело.

Джессіка Альба з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про шлюб Джессіки Альби й Кеша Воррена