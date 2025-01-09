Повідомляє 24 Канал з посиланням на TMZ. Джерела розповіли виданню, що подружжя вже не разом та збирається розірвати шлюб. Проте наразі невідомо, що стало причиною такого рішення.
До речі Остін Батлер і Кайя Гербер розійшлись після трьох років стосунків, – ЗМІ
Джерело також поділилось з журналом People, що Джессіка та Кеш залишилися друзями.
Незалежно від того, що відбувається зараз, схоже, вони залишаться близькими. Якщо вони подають на розлучення, то не через якусь ненависну драму. Вони все ще виглядають щасливими разом. Проте роками Джесс згадувала, що важко зберегти іскру,
– поділилось джерело.
Джессіка Альба з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму акторки
Що відомо про шлюб Джессіки Альби й Кеша Воррена
- Джессіка Альба та Кеш Воррен вперше зустрілися у 2004 році. Вони виховують трьох спільних дітей: 16-річну доньку Хонор, 13-річну доньку Хейвен у 7-річного сина Хейс.
- Останніми тижнями акторку та кінопродюсера помічали на прогулянках без обручок. У травні минулого року подружжя відзначило 16 річницю шлюбу, а загалом вони 20 років разом.
- "Я пишаюсь нами, що ми дійшли так далеко. Не існує справжнього набору правил чи вказівок, які могли б підготувати вас до того, що означає зобов'язатися іншій людині та вибрати бути сім'єю. Через труднощі ми постійно знаходили дорогу одне та одного і вибирали одне одного. Здоров'я нам, я вас люблю", – написала Джессіка Альба у 16 річницю шлюбу з Кешем Ворреном.