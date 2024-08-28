Олексій Тригубенко показав сімейне фото в інстаграм-сторіз. Напередодні він опублікував збір для захисників та пообіцяв прохилити завісу, якщо збереться потрібна сума за три дні. Хоч збір тривав довше, Тригубенко таки вирішив показати свою кохану.

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Олексій Тригубенко постав на фото з сином на руках та його мамою – її звати Оля. Вона потрапила в об'єктив камери зі спини. Однак видно, що у неї коротке темно-русяве волосся та худорлява статура. Дівчина одягнула чорну атласну сукню з вирізом на спині.

Маму Марка звуть Оля. Фото узгоджено,

– написав Олексій Тригубенко.



Олексій Тригубенко з сім'єю / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, раніше фіналіст "Холостячки" зізнавався, що обраниця старша за нього. Він пояснював, що приховує кохану через безпеку та особисті кордони, адже вона ніколи не була публічною. Також Тригубенко не хотів би наражати маму свого сина на хейт.