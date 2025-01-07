Анастасія Юзьвак опублікувала відео на своїй сторінці, пише 24 Канал. Це момент, знятий перед її спілкуванням з Олександром Тереном на передостанній церемонії троянд.

До слова Про спілкування з Холостяком, почуття і дружбу: Юстина Багай розповіла, яким є життя після шоу

Кадри, якими поділилась фіналістка "Холостяка", не увійшли в епізод. На думку дівчини, по очах Олександра помітні його почуття щодо неї.

Його погляд замість 1000 слів… Саша хотів поговорити про ті питання, які дівчата написали про мене і напевно, щоб ще раз просто побути зі мною поруч. Але про це історія замовчує…

– прокоментувала відео Анастасія Юзьвак.

Відео з "Холостяка", яке не показали на екранах:

Життя фіналістки "Холостяка" після шоу

Після завершення проєкту Анастасія Юзьвак повернулась до Лондона. Там вона почуває себе, немов вдома.

Дівчина планує розвивати свій блог в соціальних мережах, брати участь в різних медіапроєктах. Також вона продовжить займатися астрологією, нумерологією й таро.

Зауважимо, Олександр Терен та Інна Бєлєнь продовжують будувати стосунки. Зараз вони живуть на дві квартири – через насичені графіки та бажання особистого простору.