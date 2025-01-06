Вона відверто розповіла, чи підтримує спілкування з Олександром, чи збереглися у неї почуття до нього та чи вільне її серце зараз. Крім того, Юстина поділилася, з ким з учасниць проєкту вона досі підтримує зв'язок. Повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Юстини у соцмережі Threads.

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Так, з'ясувалося, що зараз Багай не підтримує зв'язок з Будьком і в неї більше немає до нього почуттів. Юстина загалом наразі ні в кого не закохана.

Дівчина додала, що має хороші стосунки з багатьма учасницями "Холостяка 13", проте найбільше спілкується з переможницею Інною Бєлєнь, фіналісткою Анастасією Юзьвак та Ілоною Мамчур.

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Дівчина наголосила, що не жалкує про участь в проєкті й нічого б не змінювала.



Юстина Багай висловилась про своє життя після закінчення "Холостяка" / Скриншот з Threads

Нагадаємо, що Юстина залишила проєкт "Холостяк 13" за крок до фіналу. Вона увійшла до трійки фіналісток разом з Інною Бєлєнь та Анастасією Юзьвак. Проте Олександр вирішив попрощатися з Юстиною, оскільки зрозумів, що не відчуває до неї тих глибоких почуттів, які мали б виникнути на цьому етапі їхніх стосунків.