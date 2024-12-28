13 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк" офіційно завершився. Інна Бєлєнь, яка стала переможницею, розповіла про той момент на проєкті, який запам'ятався найбільше, пише 24 Канал з посиланням на "Люкс ФМ".

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Найяскравіший спогад на проєкті – це момент, коли я отримала першу троянду. Я тоді ще зовсім не була в курсі реаліті, адже пропустила всі підготовки й одразу потрапила не просто на проєкт, а прямо на побачення з Олександром,

– пригадала Інна Бєлєнь.

Волонтерка зізналася, які думки й почуття її переповнювали, коли вона вперше отримала троянду.

"І коли я отримала троянду, я подумала: "Невже це все по-справжньому? Невже я дійсно беру участь у цьому проєкті?"", – поділилась переможниця шоу.

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Як завершився "Холостяк"

У фіналі проєкту Олександр Терен познайомив Анастасію та Інну зі своїми батьками та друзями. Також з кожною з дівчат було індивідуальне побачення.

Переможницею проєкту стала волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь. Олександр Терен зізнався, що закохується в неї.