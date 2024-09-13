Як відомо, це станеться вже цієї осені. Також в мережі виставили бекстейдж зі зйомок проморолика до "Холостяка".

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Так, в кадрі можна побачити головного героя шоу – ветерана російсько-української війни Олександра "Терена" Будька. Тоді знімальний день пройшов на Парковому мості через Дніпро у Києві. "Холостяк" був одягнений у шкіряну жилетку, чорні штани та чорні чоботи. Також у кадрі можна помітити мотоцикл. Ще у відео показали й інших учасників команди.

Прем'єра нового сезону романтичного реаліті "Холостяк" в ефірі СТБ відбудеться вже цієї осені. Проєкт виходитиме щоп'ятниці о 19:00,

– вказали під відео.



Коли виходитиме шоу "Холостяк" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, напередодні канал СТБ вже представив проморолик нового 13 сезону шоу "Холостяк". У відео звучить вірш Сергія Жадана "Пливи, рибо, пливи".

Коли відбудеться прем'єра "Холостяка-13"

Наразі точна дата, коли вийде шоу, невідома, та Григорій Решетник натякнув, що прем'єра 13 сезону відбудеться вже у листопаді.