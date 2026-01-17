Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Іглесіас.
До речі 82-річного співака Хуліо Іглесіаса звинуватили у сексуальному насильстві
Хуліо Іглесіас заявив, що ніколи "не знущався, не примушував і не зневажав жодної жінки". Співак зазначив, що звинувачення, висунуті проти нього, "абсолютно хибні" та завдають йому глибокого болю.
Я ніколи не відчував такого зла, але в мене все ще є сили розповісти людям усю правду та захистити свою гідність від такої серйозної образи,
– написав Іглесіас.
Артист подякував дорогим людям за любов і підтримку.
Що відомо про скандал?
Дві жінки, які працювали в особняках Хуліо Іглесіаса, стверджують, що зазнали сексуального насильства та були піддані "неналежним дотикам, образам і приниженню в атмосфері контролю та постійних домагань", пише The Guardian. Ймовірні напади сталися у 2021 році.
Жертвами стали домашня працівниця та фізіотерапевтка, які представилися під псевдонімами Ребека та Лаура. Вони подали скаргу на співака найвищого кримінального суду Іспанії, Audiencia Nacional.
За словами Ребеки, Іглесіас часто кликав її до своєї кімнати наприкінці робочого дня і домагався.
Лаура заявила, що артист цілував її в губи та торкався грудей без її згоди.