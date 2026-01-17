Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Іглесіас.

До речі 82-річного співака Хуліо Іглесіаса звинуватили у сексуальному насильстві

Хуліо Іглесіас заявив, що ніколи "не знущався, не примушував і не зневажав жодної жінки". Співак зазначив, що звинувачення, висунуті проти нього, "абсолютно хибні" та завдають йому глибокого болю.

Я ніколи не відчував такого зла, але в мене все ще є сили розповісти людям усю правду та захистити свою гідність від такої серйозної образи,
– написав Іглесіас.

Артист подякував дорогим людям за любов і підтримку.

Що відомо про скандал?

  • Дві жінки, які працювали в особняках Хуліо Іглесіаса, стверджують, що зазнали сексуального насильства та були піддані "неналежним дотикам, образам і приниженню в атмосфері контролю та постійних домагань", пише The Guardian. Ймовірні напади сталися у 2021 році.

  • Жертвами стали домашня працівниця та фізіотерапевтка, які представилися під псевдонімами Ребека та Лаура. Вони подали скаргу на співака найвищого кримінального суду Іспанії, Audiencia Nacional.

  • За словами Ребеки, Іглесіас часто кликав її до своєї кімнати наприкінці робочого дня і домагався.

  • Лаура заявила, що артист цілував її в губи та торкався грудей без її згоди.