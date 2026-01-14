82-річного співака звинуватили у сексуальному насильстві та торгівлі людьми, пише 24 Канал із посиланням на The Sun.

Може зацікавити Відомий німецький музикант Schiller приїхав до Києва й зустрівся з ветеранами

Іспанські прокурори вчора підтвердили, що до Національного суду в Мадриді подали скаргу проти співака та двох керівників його особняків.

Жертви, які представились під псевдонімами Лаура та Ребека, повідомили про фізичні напади зі сторони Хуліо, алкогольні секс-вечірки та насильницьке проникнення, яке, за їхніми словами, змушувало відчувати себе "рабинею" та "лялькою".

Відомо, що згадані жінки працювали в Іглесіаса прибиральницею та фізіотерапевткою.

Крім того, ці історії не є далеким минулим. Усе це сталось у 2021 році, коли 77-річний співак був одружений з 55-річною голландською моделлю Мірандою Рейнсбургер. Ймовірні насильницькі дії відбувались у розкішних маєтках Іглесіаса в Пунта-Кані в Домініканській Республіці та Лайфорд-Кей на Багамах.

Наймолодшій дівчині, яка звинуватила співака у насильстві, було лише 22 роки.

За словами постраждалих, людина, яка відбирала працівників, просила надіслати фото обличчя та всього тіла. А згодом сам Хуліо Іглесіас не соромився засипати персонал інтимними питаннями: "Ти любиш жінок?", "Ти любиш секс утрьох?", "Ти робила операцію на грудях?" тощо.

Видання BBC надало ще деяку інформацію про справу. Одна з жінок розповіла, що Іглесіас регулярно кликав її до себе у кімнату в кінці дня і неналежним чином торкався до неї без її згоди.

Фізіотерапевтка додала, що співак торкався її грудей і цілував у губи проти її волі. За словами постраждалої, Іглесіас постійно погрожував звільненням, контролював скільки вона їсть та запитував, коли у неї має початись менструація.

Наразі триває попереднє кримінальне розслідування.

Кого з зірок звинуватили у сексуальних домаганнях?