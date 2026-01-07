Ілля вважає, що найцікавіше шоу країни з кожним сезоном стає все гірше. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Рибальченка.
Вас також може зацікавити Учасниця "Холостяка-14" розповіла, як тато врятував її від Тараса Цимбалюка
На думку військового, перші 10 сезонів "Холостяка" були цікавими, а от останні 4 – крінж.
Як ви взагалі обираєте головного героя? По типу – найкрінжовішого? Бл*ть, давайте тоді називати не "головний холостяк країни", а "головний крінж країни",
– обурився Ілля Рибальченко.
І зазначив, що співчуває дівчатам, які приходять на проєкт у пошуках кохання або заради впізнаваності, але після участі в "Холостяку" змушені звертатися до психолога і ще довго працювати над собою.
До теми Психологи-психопати, спроби самогубства та інше: редакторка СТБ шокувала подробицями роботи
Ілля Рибальченко закликав СТБ попрацювати над своїми помилками та створити якісне шоу – без бруду і зашкварів, яке буде дійсно корисне для українців.
Для довідки! Ілля брав участь в першому сезоні "Холостячки", де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина. Крім того, глядачі могли бачити його в шоу "Екси". З початку повномасштабного вторгнення Рибальченко долучився до ЗСУ.
Хто ставав Холостяками в останні 4 роки ?
- У 11 сезоні головним героєм романтичного реаліті був бізнесмен Михайло Заливако. У фіналі він обрав Анну Богдан.
- В 12 сезоні Холостяком став Алекс Топольський. Тоді переможницею була модель Катерина Лозовицька.
- Після цього на роль головного Холостяка країни взяли ветерана російсько-української війни Олександра "Терена" Будько, а в 14 сезоні "Холостяка" участь брав актор Тарас Цимбалюк. До речі, нещодавнє його інтерв'ю про участь в шоу розкритикували в мережі.