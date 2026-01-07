Ілля вважає, що найцікавіше шоу країни з кожним сезоном стає все гірше. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Рибальченка.

На думку військового, перші 10 сезонів "Холостяка" були цікавими, а от останні 4 – крінж.

Як ви взагалі обираєте головного героя? По типу – найкрінжовішого? Бл*ть, давайте тоді називати не "головний холостяк країни", а "головний крінж країни",

– обурився Ілля Рибальченко.

І зазначив, що співчуває дівчатам, які приходять на проєкт у пошуках кохання або заради впізнаваності, але після участі в "Холостяку" змушені звертатися до психолога і ще довго працювати над собою.

Ілля Рибальченко закликав СТБ попрацювати над своїми помилками та створити якісне шоу – без бруду і зашкварів, яке буде дійсно корисне для українців.

Для довідки! Ілля брав участь в першому сезоні "Холостячки", де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина. Крім того, глядачі могли бачити його в шоу "Екси". З початку повномасштабного вторгнення Рибальченко долучився до ЗСУ.

Хто ставав Холостяками в останні 4 роки ?