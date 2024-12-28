Крім того, волонтерка пригадала свої відчуття, коли до вирішального моменту залишалися лічені дні. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Інни Бєлєнь для СТБ.

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Перші слова, які Інни сказала Олександрові, коли вимкнулися камери, були такі: "Боже, нарешті!"

Це була моя перша реакція, бо я дуже хотіла побути з ним удвох, без нікого. І ці перші п’ять годин були просто для нас – ми спілкувалися, насолоджувалися одне одним. Це було дуже незвично, але неймовірно круто,

– пригадала харків'янка.

Переможниця 13 сезону "Холостяка" розповіла, що батьки першими дізналися, що вона стала обраницею головного героя реаліті. Коли дівчині дозволили включити телефон, вона надіслала мамі й татові фотографію.

В Інни також спитали, що, на її думку, стало вирішальним у їхній з військовослужбовцем історії. За словами волонтерки, вона відкрила Терену всю свою душу, була чесною з ним та ділилася намірами.

Ми як два пазлики склалися. Але насправді, що стало вирішальним, це, скоріше, треба питати у Саші. З мого боку, це була повна чесність і відвертість, і я вірю, що це зіграло свою роль,

– висловилася Інна Бєлєнь.

Інна та Олександр на побаченні / Фото з сайту СТБ

Інна Бєлєнь розповіла про свої відчуття перед фіналом

Бєлєнь зізналася, що дуже хвилювалася перед фіналом, адже на проєкті ще залишилася Анастасія Юзьвак, з якою вони зовсім різні. Тому харків'янка не могла зрозуміти, яку саме дівчину шукає Олександр Терен.

І мене дуже хвилювало, що після побачення з нею він може зробити наступний крок. Якщо це сталося б, я б не змогла йому це пробачити. Тому я переживала, щоб наша історія не закінчилася так, бо мені він важливий,

– поділилась переможниця "Холостяка-13".

До речі, Інна Бєлєнь вже прокоментувала свою перемогу у 13 сезоні проєкту "Холостяк" в інстаграмі. Волонтерка підкреслила, що цей шлях був доволі складним та подякувала людям за підтримку.