Загалом ми опублікували 18 інтерв'ю і наприкінці року пропонуємо вам пригадати найцікавіші цитати, якими ділилися знаменитості. А за посиланнями можна ознайомитись з повними версіями наших щирих розмов.

Не пропустіть Артем Пивоваров, Klavdia Petrivna та Даміано Давід: чиї пісні вірусились в мережі у 2024

Сумую за домом, – щире інтерв'ю з Іванною Онуфрійчук про чоловіка, Швейцарію і втрату батька

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"Я без сумнівів можу сказати, що мій чоловік – це одна з найбільших опор для мене зараз, разом з мамою та моїми дівчатами. Він підтримує мене завжди й в усьому, а у добрих справах тим паче. Я дуже ціную його турботу і те, що він саме такий. Адже для такого чоловіка хочеться бути найкращою дружиною, про нього хочеться піклуватися, з ним хочеться будувати сім'ю", – Іванна Онуфрійчук.



Інтерв'ю з Іванною Онуфрійчук / Колаж Show 24

Наша ДНК – це не лише фолк, – інтерв'ю з MELOVIN про Івасюка, Нацвідбір та пісню Jerry Heil

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"Воскреслий з мертвих. Я себе почуваю добре. Тому що по-іншому почувати себе – гріх. Не можна впадати в сум, не можна жалітися на життя. Все, що відбувається, для чогось, напевно, потрібно. Якщо нам це не дуже подобається, ну давайте заб'ємо просто на це х*р і підемо творити свою історію власну. І про це також тут є слід і пісні Dreamer. Вона якраз про це. Працюй далі. Війни були, є і завжди будуть. Бо таке у нас, вибачте, кончене є людство. Їм це подобається. Комусь зверху дуже подобається грати з людьми.

Ну окей, що ми можемо робити? Плакати від втрат, тому що вмирають і знайомі, і родичі, і близькі люди. І я також втратив на фронті близьких людей. Що я маю з цим робити? Конвертувати не в ненависть, а конвертувати це у свою творчість, щоб залишитись ментально здоровим. Тому що саме коли ти ментально здоровий, ти можеш допомогти комусь іншому", – MELOVIN.

Інтерв'ю з MELOVIN про мобілізацію, Klavdia Petrivna, загибель Фаріон та музику

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"У мене не змінились думки щодо ймовірної служби, тому що мій страх вмерти нікуди не дівся, як і у кожної психічно здорової людини.

Є люди, які живуть цим – військовою справою. Є люди, які оперують; є люди, які співають; є люди, які займаються мистецтвом. Є різні люди, які займають свої ніші. Я не скажу, що моя професія важливіша за ту професію, за ту оборону, яку несуть хлопці й дівчата.

У жодному разі я не назву свою роботу культурним фронтом. Мене дуже це дратує. Я лише просто сказав, що, звичайно, я с*у. Призвуть – я не знаю, куди діватися. Значить так і буде, значить така доля – піти й захищати кордон України. Зрозуміють, що моя робота може принести щось більше державі – дякую і на цьому", – MELOVIN.



Інтерв'ю з MELOVIN / Колаж Show 24

Хочу працювати в Україні, – інтерв'ю з Марією Сур, яка може представити Швецію на Євробаченні

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"У мене є мрія стати всесвітньо відомою артисткою, мені хочеться, щоб на світових аренах була українка. Але розумію, що для цього треба докласти дуже багато зусиль. Та не варто забігати наперед. Я от інколи думаю, що Брітні Спірс у 17 вже була суперзіркою, а мені 19 і я ще не в Bilboard, та важливо зупиняти такі думки. Я в іншій країні і мені потрібен час, щоб стати знаною артисткою", – Марія Сур.



Інтерв'ю з Марією Сур / Колаж Show 24

Чи може Україна виграти Євробачення-2024 і чи йде Псюк з Kalush Orchestra: інтерв'ю з Музичуком

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"Це дуже прикро, що українці слухають російськомовний контент. Я не можу зрозуміти для себе, навіщо це, але можу сказати, що нам потрібно робити ще більше української музики, тому що колись і українські артисти співали російською.

Радує, що зараз всі пісні і треки робляться українською. І це не може не радувати, бо українська музика швидше і швидше набирає темп та дуже круто розвивається. Євробачення це показало", – Тимофій Музичук.



Інтерв'ю з Тимофієм Музичуком / Колаж Show 24

Про боротьбу на конкурсі краси, батька в ЗСУ і корупцію: інтерв'ю з "Міс Україною" Софією Шамією

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"Головною метою моєї участі у "Міс Світу" було звернути увагу на війну в Україні та отримати максимальну кількість допомоги від міжнародної спільноти конкурсів краси та всіх дотичних організацій. Ми проводили численні благодійні акції на підтримку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Єдиним моїм побоюванням було отримати обмежену кількість можливостей для публічних виступів і заяв, де я можу зробити акцент на свою країну. Але все ж таки я гідно виступила як на фіналі конкурсу, так і під час благодійної вечері, присвяченій темі – "Краса з метою", – Софія Шамія.



Інтерв'ю з Софією Шамією / Колаж Show 24

Ми хотіли створити щось прекрасне, – розмова з Nemo зі Швейцарії – переможцями Євробачення-2024

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"Я думаю, що все, що ти можеш робити як артист – слухати своє серце та писати про ті речі, які дійсно мають для тебе значення. Якщо ти пишеш про щось, що справді важливо для тебе, то це обов'язково відгукнеться й люди будуть зворушені. І я дякую всім за відгуки на мою пісню, за ту любов і емоції, це дуже приємно бачити", – Nemo.



Інтерв'ю з Nemo / Колаж Show 24

Це війна на виживання українців, – інтерв'ю з Сергієм Мартинюком про службу в ЗСУ та росіян

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"Навряд музика – це зброя, але емоційна та психологічна підтримка для хлопців і дівчат – так. Виступи з "Культурним Десантом" це яскраво продемонстрували. Розчулені обличчя, усмішки, сльози, обійми, душевні розмови опісля… – здавалося б, годинка часу, пауза в армійській фронтовій рутині, а люди перезавантажуються, згадують про речі, які війна затирає. Це точно додає сил і розуміння, що ти робиш тут і куди йдеш. Хочеться, аби армія приділяла цьому більше часу, бо про емоційний стан наших вояків у нас дуже часто піклуються в останню чергу", – Сергій Мартинюк.



Інтерв'ю з Сергієм Мартинюком / Колаж Show 24

Там можна заробляти гроші, – комік Тарас Яремій про стендап, шоубіз, скандали та війну

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"Зазвичай треба дуже багато часу, щоб написати щось. Процес написання – це найгірше, що може бути. Це як диплом: ти сидиш і думаєш, що ж там написати, як я не хочу, треба щось подумати, може, схитрувати, може, ще щось.

Найкращі жарти народжуються спонтанно, коли ти просто йдеш вулицею і щось почув або побачив. Мені завжди було складно зосередитися, постійно щось відволікає, але коли я вже щось роблю, йду, наприклад, моя голова вільна, і саме в такі моменти я найчастіше придумую свої жарти. Коли нема про що писати, я вписуюсь в якусь фігню. Наприклад, кличе мене хтось на масаж, то я йду", – Тарас Яремій.



Інтерв'ю з Тарасом Яремієм / Колаж Show 24

Шикували та включали нам наші пісні, – інтерв'ю з Сергієм Жаданом про мобілізацію та нову книгу

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"Кожен з нас має право на свій голос і необов'язково своїм голосом заглушувати голоси інших. Набагато важливіше зосередитися на роботі й набагато важливіше зосередитися на тому, щоб якомога більше допомагати та бути якомога більш ефективними", – Сергій Жадан.



Інтерв'ю з Сергієм Жаданом / Колаж Show 24

Про канал Standup UA, взаємини з Яремієм, війну й "Квартал": інтерв'ю з коміком Дмитром Носовим

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"Стендап – це не лише про те, що коміки виступають, і все. Він повинен мати середовище, в якому коміки розвиваються і зростають. Якесь шоу, де буде не тільки стендап, а й інші гумористичні формати. Якісь програми, які буде цікаво дивитися як дорослим, так і молоді. Тоді, звісно, стендап зможе конкурувати", – Дмитро Носов.



Інтерв'ю з Дмитром Носовим / Колаж Show 24

Про батл з Кличком, хіт "Пес Патрон", війну та інше: відверте інтерв'ю з лідером KARTA SVITU

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"Я вважаю, якщо в артиста є можливість займатися музикою, то регулярні виступи для військових – це не просто обов'язок, а база, яку необхідно робити", – Іван Марунич.



Інтерв'ю з лідером KARTA SVITU / Колаж Show 24

Одяг для президента, ветерани війни на подіумі: інтерв'ю з засновниками бренду Andreas Moskin

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"Мода – це величезний інструмент інформаційної боротьби. Ми відчуваємо навіть свою місію зробити це через моду, говорити про українську культуру, про український стиль. І обов'язково це на часі завжди. Як і мистецтво, як і все – все, що торкається культури", – Андреас Білоус.



Інтерв'ю з засновниками бренду Andreas Moskin / Колаж Show 24

Про порівняння з Винником, особисте й головну мрію дитинства: щире інтерв'ю з Андрієм Кравченком

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"Для себе я закрив тему Олега Винника, не хочу до неї повертатися. Мабуть, занадто багато уваги приділяємо цьому. Постає питання: хто тепер на кому виїжджає? Час покаже, люди самі все скажуть", – Андрій Кравченко.



Інтерв'ю з Андрієм Кравченком / Колаж Show 24

Усі, хто порушують закон, – злодії, – Женя Галич про мобілізацію, ЗСУ та альбом "Втома"

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"Якщо людина має законні підстави поїхати з країни й має на це своє рішення – це її справи. Усі, хто порушують закон, – злодії. Ті, хто допомагають порушувати закон, теж злодії. З морального погляду головне, щоб було куди повертатися. Надіятися на те, що хлопці та дівчата, які тут залишаються, збережуть Україну, а я потім, красивий, сюди повернуся, на мою думку, це низько, аморально", – Женя Галич.



Інтерв'ю з Женею Галичем / Колаж Show 24

Доведеться завершити музичну кар'єру, – Тарас Тополя про політичні амбіції, війну та музику

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"Коли держава спонукає виконати громадянський обов'язок, вона окрім зобов'язань громадянина має забезпечити його певні права, з цим були проблеми й зараз залишаються, але те, що я бачу, ситуація все ж таки поступово виправляється на краще", – Тарас Тополя.



Інтерв'ю з Тарасом Тополею / Колаж Show 24

Про альбом "Біполярник", "Культурний Десант" і військових у ньому: розмова з Сашею Чемеровим

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"Культурний Десант" – це організація, в якій дуже багато галузей зараз. У нас є 5 мобільних груп, які постійно працюють з морально-психологічним забезпеченням на різних напрямках фронту. Крім того, є багато інших ініціатив. Це вже своєрідна багатоповерхівка.

Наша команда налічує кілька сотень людей, які працюють в різних напрямках: логістика, організація, менеджмент, медіагрупа тощо. Зараз ми формуємо піар-відділ. Ці люди працюють щодня. Всі ми служимо для перемоги", – Саша Чемеров.



Інтерв'ю з Сашею Чемеровим / Колаж Show 24

Слабкими ми ніколи не переможемо, – інтерв'ю з Єфросиніною про проблеми насильства у час війни

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"Ми маємо інформувати жінок, вчити їх протидіяти, визначати насильство, поширювати знання алгоритму дій в разі вчинення насильницьких дій по відношенню до них. Треба працювати з жінками, з сім'ями, проводити освітні компанії. Жінки мають знати, які послуги вони можуть отримати від держави у випадку насильства", – Маша Єфросиніна.



Інтерв'ю з Машею Єфросиніною / Колаж Show 24