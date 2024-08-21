До того ж артист зізнався, чи оновив дані у ТЦК або додатку "Резерв+". Як запевнив Іван, українці мають дотримуватися законів, особливо, коли є можливість пройти відповідні процедури онлайн.

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Кожен громадянин має бути готовим долучитися до Сил Оборони. Це теж основа. Якщо ми говоримо про оновлення даних, то прагнемо, щоб у всіх сферах дотримувалися закону. Тим паче коли є можливість оновитись у "Резерв+". Я реально це зробив за 90 секунд, попиваючи каву. Потішило, що є така опція,

– повідомив Марунич.

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Для фронтмена колективу важливо, щоб люди різних професій, які не обирають військову службу, залишалися на зв'язку та не думали про втечу, якщо таки отримають повістку. Водночас Іван зазначив, що в українців є велика кількість можливостей поєднати роботу з фізичною підготовкою та проходженням військового вишколу. Громадяни повинні мати базові знання, які в майбутньому можуть їм знадобитися.

Якщо знадобиться твоя допомога не за професією, треба бути готовим. Щоби бути готовим, треба все ж таки тренуватися. Є всі можливості поєднувати роботу з фізичною підготовкою, пройти вишкіл по зброї, по такмеду, можливо по дронах, тому що розуміємо, що це війна, де одну з ключових ролей грає такий вид зброї. Головне – не бути осторонь. Це найважливіше,

– підсумував Іван.

Нагадаємо, днями ведучий Слава Дьомін зізнався, чи має бронювання від мобілізації. Чоловік запевнив, що лише отримує кошти за виконану роботу на рахунок ФОП та не є офіційним працівником телеканалу, де працює.