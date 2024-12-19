На світлині пара разом з синами та донькою у Норфолку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм принца та принцеси Уельських.

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На листівці зображений кадр із відео Кейт Міддлтон, яким вона поділилася ще у вересні. Тоді жінка повідомила, що завершила курс хімієтерапії, тому буде повертатися до своїх королівських обов'язків. Принц та принцеса Уельські разом зі своїми трьома дітьми позували у Норфолку.

Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року,

– написано у листівці.

Варто зазначити, що цей рік був дуже складний для королівської родини. Спершу стало відомо, що у короля Чарльза III діагностували рак, а потім – що страшну хворобу виявили й у Кейт Міддлтон. Зараз принцеса Уельська поступово повертається до роботи. Наприклад, нещодавно разом з усією сім'єю відвідала концерт Together at Christmas.

На початку листопада принц Вільям ділився, що це був "найважчий рік" у його житті. Він зауважив, що пишається своїм батьком та дружиною, яким діагностували рак, адже вони проявили хоробрість під час випробувань.

Нагадаємо, днями свою різдвяну листівку представили принц Гаррі та Меган Маркл. На одному фото зображені їхні діти: син Арчі та донька Лілібет, яких подружжя доволі рідко показує публіці.