Що цікаво, чоловік на 12 років старший за кохану. Першими кадрами з весілля акторка вже поділилася у своєму інстаграмі.

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Так, з'ясувалося, що Ксенія та Ігор одружилися 29 вересня. Пара обмінялася обітницями просто неба на виїзній церемонії. Актори влаштували весілля в ніжних тонах в українському стилі. Вертинська була вбрана у коротку пишну білу сукню з корсетом і вельоном, а Рубашкін – у кремовий костюм.

Ксенія Вертинська та Ігор Рубашкін одружилися / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Серед гостей на святі можна було побачити немало зірок шоубізнесу. Зокрема, Лілію Ребрик, яка до того ж взяла на себе роль ведучої заходу. Крім того, на весілля прийшли акторки Віра Кобзар, Дар'я Петрожицька та Олена Алимова.

Весілля Вертинської та Рубашкіна / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Варто зазначити, що Ксенія Вертинська вперше офіційно зв'язала себе тенетами шлюбу, в той час, як Ігор Рубашкін вступає в третій шлюб. Водночас актриса має 10-річну доньку Софію від попередніх стосунків, а її партнер – двох доньок, Поліну і Варвару.

Зауважимо, напередодні принцеса Греції й Данії Феодора вийшла заміж за американського адвоката Метью Кумара.