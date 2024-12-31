Після цього студія "Квартал 95" перепросила перед Софією Семчишин та всіма, кого зачепив гумористичний номер. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку студії.

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Так, "Квартал 95" опублікував офіційну заяву, в якій пояснив, що не має впливу на вибір випусків для повторного показу, оскільки це контролює телеканал.

Залишати жарти про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприйнятно за будь-яких обставин, навіть якщо мова йде про старий випуск. Просимо вибачення у родини, друзів та усіх, кого це могло зачепити та образити,

– зазначили в студії.

Крім того, телеканал "1+1" зі своєї офіційної сторінки в інстаграмі написав коментар з вибаченням під дописом доньки Ірини Фаріон.



"1+1" перепросив перед донькою Ірини Фаріон / Скриншот з інстаграму

Про який номер йдеться

Скетч, який викликав обурення, був побудований навколо пародії на "екзорцизм". За сюжетом Орест Антірус проводив обряд "очищення від російського контенту" для жінки, на ім'я Ірина. Для ритуалу він використовував "спеціальний Кобзар", а кімнату, де відбувалася дія, обставив портретами Ірини Фаріон, які мали не дозволити російському вийти за межі кімнати, оскільки воно "боїться наблизитись до Фаріон".